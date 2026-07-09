Američki predsjednik kaže da je avion koji je Katar donirao unaprijed poslan u Veliku Britaniju kako bi ga vidjelo osoblje vojne baze

Trump: Sigurnosna pitanja nisu bila razlog promjene aviona nakon NATO samita Američki predsjednik kaže da je avion koji je Katar donirao unaprijed poslan u Veliku Britaniju kako bi ga vidjelo osoblje vojne baze

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da sigurnosni razlozi nisu bili iza njegove odluke da dio povratka sa NATO samita u Ankari obavi starijim avionom Air Force One.

Trump je pojasnio da je novi predsjednički avion, koji je Sjedinjenim Američkim Državama donirao Katar, unaprijed poslan u bazu Kraljevskog ratnog zrakoplovstva Mildenhall u Velikoj Britaniji kako bi ga vojno osoblje moglo razgledati.

Ranije je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je posjeta organizirana na zahtjev cijele baze te da nije zahtijevala gotovo nikakvo odstupanje od planirane rute leta.

Na pitanje da li su sigurnosne prijetnje bile razlog promjene aviona, Trump je odrično odgovorio.

“Ne, zašto bi bile?", rekao je.

Odbacio je i tvrdnje da je novi avion imao tehničke probleme.

"Poslali smo ga malo ranije kako bi ga mogli vidjeti. Cijela baza izašla je da pogleda avion, a potom smo i mi sletjeli", rekao je Trump tokom obraćanja novinarima u novom avionu Air Force One.

Za drugi dio puta prema Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik je prešao u novi avion.

Nakon što je iz Turske poletio starijim avionom Air Force One, umjesto obnovljenim avionom koji je donirao Katar i kojim je doputovao na samit, Trump je u Velikoj Britaniji prešao u novi avion za nastavak leta prema Washingtonu.

Govoreći o sigurnosnim prijetnjama, Trump je rekao da se stalno suočava s vjerodostojnim prijetnjama iz Irana, ali nije želio potvrditi da li je u srijedu postojala nova prijetnja nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele više uzvratnih napada na Iran.

Upitan zašto je novinarima tokom leta iz Turske prema Velikoj Britaniji naređeno da spuste roletne na prozorima u dijelu aviona namijenjenom medijima, Trump je odgovorio da su vjerovatno na opasnom letu zbog “ološa“ s kojima SAD ima posla.

"Meni nisu tražili da spustim roletnu, ali da jesu, učinio bih to. To su bolesni ljudi, pa mogu zamisliti da je donesena takva odluka. Nisam znao da su to uradili", dodao je Trump.