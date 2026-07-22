Američki predsjednik uporedio broj žrtava u različitim ratovima u kojima je učestvovao SAD

Trump objavio da je u ratu s Iranom poginulo 18 američkih vojnika Američki predsjednik uporedio broj žrtava u različitim ratovima u kojima je učestvovao SAD

Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da je u američko-izraelskom ratu protiv Irana poginulo 18 američkih vojnika.

Trump je na društvenoj mreži objavio podatke o ratovima u kojima su učestvovale Sjedinjene Američke Države, poredeći broj poginulih u sukobima u Afganistanu, Iraku, Vijetnamu, Koreji i Iranu.

“Iranski vojni sukob: 4 mjeseca, 18 poginulih“, napisao je Trump.

Ranije je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila da su u napadu Irana na američku bazu u Jordanu 17. jula poginula dva vojnika, dok se jedan vodio kao nestao.

Pentagon je tada naveo da je identitet dvojice poginulih vojnika utvrđen te da je istraga o incidentu u toku.

CENTCOM je također saopćio da je jedan američki vojnik poginuo 18. jula u Iraku tokom kontrolisanog uništavanja neeksplodirane bojeve glave iranske bespilotne letjelice.

Nakon tog incidenta u Iraku, broj poginulih američkih vojnika u ratu koji je počeo napadima SAD-a i Izraela na Iran u februaru povećan je na 17, dok je Trump sada objavio da je broj žrtava 18.