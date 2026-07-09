Pripadnici Revolucionarne garde poginuli u zračnim napadima na jugozapadnu pokrajinu dok se američki napadi nastavljaju drugi dan zaredom

Tri pripadnika Revolucionarne garde poginula u američkim napadima u iranskom Huzestanu Pripadnici Revolucionarne garde poginuli u zračnim napadima na jugozapadnu pokrajinu dok se američki napadi nastavljaju drugi dan zaredom

Tri pripadnika Iranske revolucionarne garde (IRGC) poginula su u američkim zračnim napadima na jugozapadnu iransku pokrajinu Huzestan u četvrtak, izvijestila je državna novinska agencija IRNA.

Pozivajući se na saopćenje Odjela za odnose s javnošću i informisanje IRGC-a u Huzestanu, IRNA je navela da su tri pripadnika poginula u napadima koji su ranije u četvrtak pogodili područja te pokrajine.

Sjedinjene Američke Države izvele su napade na Iran drugi dan zaredom nakon što je Teheran gađao plovila koja prolaze kroz Hormuški moreuz, strateški plovni put za globalne energetske zalihe.

Iran je insistirao da brodovi koordiniraju prolazak s njegovim vlastima prije nego što prođu kroz moreuz te je odbio prolazak bilo kojom rutom osim one koju je sam odredio.

Iran i SAD postigli su 17. juna memorandum o razumijevanju posredovanjem Pakistana, čiji je cilj bio okončanje njihovog vojnog sukoba i stvaranje uslova za trajni mirovni sporazum.

Međutim, u srijedu je američki predsjednik Donald Trump rekao da je sporazum završen, što je praktično pokrenulo novu rundu vojnog sukoba.