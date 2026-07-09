Turska preuzima centralnu ulogu u NATO-ovom projektu mega-konstelacije satelita

Svemirski projekti bili su visoko na dnevnom redu dvodnevnog NATO samita u Ankari ove sedmice, na kojem su zvaničnici najavili da će turski sateliti Imece i mreža satelita u niskoj Zemljinoj orbiti turske odbrambene kompanije Aselsan imati centralnu ulogu u novoj svemirskoj arhitekturi saveza.

Lideri su najavili svemirske i nadzorne projekte vrijedne 4,012 milijardi dolara, istaknute kroz inicijativu Slojevitih operacija hibridnog saveza u svemiru (Hybrid Alliance Layered Operations in Space – HALO), na Forumu odbrambene industrije, koji je bio dio samita održanog u utorak i srijedu u glavnom gradu Turske.

Cilj inicijative HALO je integracija vojnih satelita Turske, Njemačke, Danske, Finske, Nizozemske, Švedske, Kanade i Norveške u jedinstvenu strukturu mega-konstelacije, za koju se očekuje da će prevazići ograničenja u pogledu troškova, vremena i pokrivenosti koja su poznata kod satelitskih flota pojedinačnih država.

Integrisani dizajn omogućit će NATO-u unaprijeđene sposobnosti za komunikaciju velikih brzina, prikupljanje obavještajnih podataka i praćenje projektila.

Turska će doprinijeti svojim inženjerskim znanjem razvojem dva nova satelita visoke rezolucije zasnovana na satelitu za posmatranje Zemlje Imece, putem svemirskog odjela Turskog vijeća za naučna i tehnološka istraživanja (Tubitak).

Novi sateliti, Imece-2 i Imece-3, bit će proizvedeni u Ankari na osnovu ugovora vrijednog više od 300 miliona dolara.

Novi sateliti će djelovati zajedno s postojećim satelitom Imece i omogućiti snimanje većih područja u znatno kraćem vremenu, istovremeno smanjujući razmak između ciklusa ponovnog snimanja iznad ključnih regija.

Unaprijeđene sposobnosti omogućit će savezu brže stvaranje obavještajnih podataka za krizna područja, granične zone, pomorske regije, vojne aktivnosti i odgovore na katastrofe.

Prvi turski satelit za posmatranje Zemlje domaće proizvodnje s rezolucijom manjom od jednog metra, originalni Imece, trenutno je aktivan u inventaru Komande turskih zračnih snaga pod nazivom Gokturk-2B.

Turska je također potpisala ugovore vrijedne više od 350 miliona dolara s odbrambenom kompanijom Aselsan za razvoj satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, vojnih komunikacijskih mreža i radarskih sistema za rano upozoravanje za višeslojni sistem protuzračne odbrane zemlje, nazvan Čelična kupola (Steel Dome).

Očekuje se da će ovi projekti značajno unaprijediti sigurnu povezanost Turske na bojnom polju i sposobnosti ranog otkrivanja prijetnji.

Ahmet Akyol, izvršni direktor Aselsana, rekao je za Anadolu da je povjeravanje njegovoj kompaniji dizajna sigurnih komunikacijskih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti veliki znak globalnog povjerenja u tursko inženjersko znanje.

Akyol je naveo da će Aselsan implementirati satelitske mreže nove generacije kako bi zadovoljio ključne vojne i strateške komunikacijske potrebe NATO-a.

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska rekla je da se Španija pridružila projektu Savezničkog stalnog nadzora iz svemira (Alliance Persistent Surveillance from Space – APSS) te da nova inicijativa Starlift ima za cilj uspostavljanje mreže za brzu reakciju koja bi omogućila lansiranje rezervnih satelita tokom vanrednih situacija.