Neke institucije su prešle na hibridni model rada ili rad sa smanjenim kapacitetom nakon američko-izraelskih napada

Teheran: Vladine kancelarije u punom radnom kapacitetu od subote Neke institucije su prešle na hibridni model rada ili rad sa smanjenim kapacitetom nakon američko-izraelskih napada

Vladine kancelarije u glavnom gradu Irana vratit će se na puni radni kapacitet uz fizičko prisustvo osoblja od subote, izjavio je u četvrtak guverner Teherana Mohammad Sadegh Motamedian, prenosi Anadolu.

Motamedian je rekao da će sva ministarstva, organizacije i izvršna tijela sa sjedištem u pokrajini Teheran nastaviti rad sa 100 posto osoblja počevši od 9. maja, prenosi zvanična novinska agencija IRNA.

Dodao je da će škole i univerziteti nastaviti sa radom u skladu sa odlukama Ministarstva obrazovanja i Ministarstva nauke, istraživanja i tehnologije.

Ovaj potez dolazi nakon što su neke vladine institucije i obrazovne ustanove prešle na hibridni model rada ili operacije sa smanjenim kapacitetom uslijed pojačanih regionalnih tenzija, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.