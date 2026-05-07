Dobitnici italijanskih filmskih nagrada osudili rat u Gazi na dodjeli nagrada "David di Donatello"

Snimanje u Gazi nije bio umjetnički luksuz već vrhunski čin preživljavanja, kazao je reditelj filma "Svakodnevnica u Gazi"

Poruke podrške Gazi dominirale su italijanskom dodjelom nagrada "David di Donatello", gdje su filmski stvaraoci i umjetnici koristili pozornicu u Rimu kako bi istaknuli genocid i humanitarnu krizu u palestinskoj enklavi, javlja Anadolu.

Na 71. izdanju dodjele nagrada održanoj u Cinecitta Studios, nekoliko dobitnika se obratilo Gazi s pozornice, s govorima usmjerenim na rat, umjetničku odgovornost i solidarnost.

Omar Rammal, umjetnički direktor kratkog filma "Svakodnevnica u Gazi", rekao je da je snimanje obavljeno u ekstremnim uslovima.

"Ovo je film snimljen pod vatrom i bombama", rekao je, dodajući da su "snimatelji nosili kamere u jednoj ruci, a svoju bol u drugoj."

"Snimanje nije bio umjetnički luksuz", rekao je Rammal.

"To je bio vrhovni čin preživljavanja."

Rammal je dodao da je film snimila ekipa koja je radila unutar Gaze pod bombardovanjem, dok ga je on režirao na daljinu.

"Dok večeras slavimo kinematografiju i ljepotu u Evropi, ne možemo ignorisati bolnu stvarnost", rekao je, misleći na patnju civila i filmskih stvaralaca u Gazi.

"Umjetnost nije samo slika, već i stav i odgovornost", rekao je, pozivajući umjetnike da priznaju kontinuirano nasilje.

Lino Musella, koji je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za film "Nonostante", također se u govoru osvrnuo na Gazu.

"Umjetnost je prijetnja autokratama i fašistima", rekao je, citirajući Roberta De Nira, prije nego što se zahvalio svim ženama i muškarcima iz Globalne flotile Sumud.

Rekao je da će nastaviti govoriti protiv globalnih nepravdi i ponovio: "Oslobodite Palestinu."

I drugi dobitnici su spomenuli Gazu i Palestinu.

Scenografi Andrea Castorina i Marco Martucci posvetili su svoju nagradu djeci i Palestincima, dok se dizajner zvuka Gianluca Scarlata pojavio na pozornici s torbom s palestinskom tematikom.

"Nastavimo razgovarati o Gazi", rekao je.

Glavnu nagradu za najbolji film osvojio je film "Le Citta di Pianura" u režiji Francesca Sossaija.

Izraelska vojska je 29. aprila presrela brodove povezane s Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama kod Krita.

Ova inicijativa bila je druga humanitarna misija u Gazi koju je pokrenula Globalna flotila Sumud nakon pokušaja u septembru 2025. godine koji je završio izraelskim napadom na brodove u međunarodnim vodama i hapšenjem stotina međunarodnih aktivista.

Izrael održava blokadu Gaze od 2007. godine. Oko 1,5 miliona Palestinaca u enklavi je raseljeno nakon dvije godine rata koji je počeo u oktobru 2023. godine.