Jordanci primili SMS poruke u kojima se pozivaju da se sklone na sigurna mjesta i slijede zvanične upute, navodi jordanska televizija

Sirene se oglasile u Jordanu nakon lansiranja iranskih projektila Jordanci primili SMS poruke u kojima se pozivaju da se sklone na sigurna mjesta i slijede zvanične upute, navodi jordanska televizija

Sirene su se u utorak oglasile u jordanskim pokrajinama Mafraq i Aqaba nakon lansiranja projektila iz Irana, objavila je jordanska televizija Al-Mamlaka.

Jordanski Nacionalni centar za sigurnost i upravljanje krizama poslao je SMS poruke u kojima se građani pozivaju da se sklone na sigurna mjesta i slijede zvanične upute, navodi televizija.

Do ovog razvoja događaja došlo je nakon što je američka Centralna komanda saopćila da su američke snage počele napade na ciljeve koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Teheran je kasnije objavio da je počeo uzvratne napade.

Tenzije između Teherana i Washingtona ostale su visoke otkako je krajem februara počeo rat napadima na Iran.

Okvirni sporazum potpisan je u junu uz posredovanje Pakistana i Katara.

SAD je u julu pokrenuo dvosedmičnu kampanju bombardovanja i ponovo uspostavio pomorsku blokadu nakon nesuglasica u vezi s plovidbom kroz moreuz.