Yair Golan prijeti tužbom za klevetu nakon što je Sara Netanyahu sugerisala da je on unaprijed znao za napad iz oktobra 2023. godine

Lider izraelske opozicije dao Netanyahuovoj supruzi ultimatum od 24 sata za izvinjenje zbog tvrdnji o 7. oktobru Yair Golan prijeti tužbom za klevetu nakon što je Sara Netanyahu sugerisala da je on unaprijed znao za napad iz oktobra 2023. godine

Lider izraelske opozicije Yair Golan dao je u utorak supruzi premijera Benjamina Netanyahua, Sari Netanyahu, rok od 24 sata da se izvini i povuče izjave kojima je sugerisala da je on unaprijed znao za napad 7. oktobra 2023. godine, zaprijetivši joj tužbom ukoliko to odbije učiniti, prenosi Anadolu.

Spor je započeo nakon što je Sara Netanyahu u ponedjeljak za Channel 14 izjavila da se Golan nalazio na području u blizini Pojasa Gaze tokom prvih sati napada.

"Kada ste visoko rangirani vojni oficir poput njega i tvrdite da ste se borili 7. oktobra, bili ste tamo od ranog jutra, obučeni i spremni", rekla je ona, obraćajući se Golanu.

Dodala je da je on bio na tom području veoma rano, dok drugi, uključujući i premijera, nisu znali šta se dešava.

Golan je rezervni general-major u izraelskoj vojsci i obnašao je dužnost zamjenika načelnika generalštaba od 2014. do 2017. godine. Također je bio i zamjenik ministra ekonomije od 2021. do 2022. godine.

Golan je Sari Netanyahu poslao pravno upozorenje zahtijevajući da se izvini i povuče svoje izjave u roku od 24 sata.

Ukoliko to ne učini, najavio je da će podnijeti tužbu za klevetu i tražiti odštetu.

"Izvinjenje u roku od 24 sata i odšteta koja će biti donirana preživjelima s festivala Nova ili tužba na 2,5 miliona šekela (712.000 eura)", napisao je Golan na američkoj društvenoj mreži X.

Njene izjave nazvao je lažnom teorijom zavjere, optužujući je da pokušava prekrojiti 7. oktobar, pretvarajući one koji su izašli da spašavaju živote u izdajnike, a one koji su napustili sigurnost Izraela u žrtve.

"Nećemo im dozvoliti da izbrišu istinu i herojstvo boraca, volontera i civila koji su priskočili u pomoć kada se vlada urušila", dodao je.

Golan je također obećao da će, ukoliko njegova stranka uđe u narednu vladu, formirati državnu istražnu komisiju (o napadima), razotkriti istinu i pronaći odgovorne za ovaj propust.

Izrael je pokrenuo genocid u Gazi 8. oktobra 2023. godine, dan nakon što je palestinska grupa otpora Hamas izvela prekogranični napad na Izrael. Rat je trajao dvije godine, uzrokujući masovna razaranja, dok su se izraelska kršenja nastavila uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Do utorka, u izraelskim napadima na Gazu ubijena su oko 73.462 Palestinca, dok je 174.509 povrijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi.