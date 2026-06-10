Apelacioni sud poništava presudu nižeg suda, navodeći visok rizik od ponovnog počinjenja krivičnog djela ako Marius Borg Hoiby bude pušten prije presude u krivičnom postupku

Sin norveške krunske princeze ostaje u pritvoru Apelacioni sud poništava presudu nižeg suda, navodeći visok rizik od ponovnog počinjenja krivičnog djela ako Marius Borg Hoiby bude pušten prije presude u krivičnom postupku

Norveški Apelacioni sud u Borgartingu presudio je u srijedu da će Marius Borg Hoiby, sin krunske princeze Mette-Marit, ostati u pritvoru, poništavajući presudu nižeg suda koja bi dozvolila njegovo puštanje na slobodu, objavio je norveški javni emiter NRK, javlja Anadolu.

Sud je rekao da i dalje postoji "veliki stepen vjerovatnoće" da će Hoiby počiniti nova krivična djela ako bude pušten na slobodu.

Presuda je donesena nakon što su se tužioci ranije ove sedmice žalili na odluku Okružnog suda u Oslu kojom se nalaže njegovo puštanje na slobodu.

Hoiby je tražio puštanje na slobodu dijelom kako bi proveo vrijeme sa svojom majkom, čija se hronična bolest pluća nedavno pogoršala, a ona je nedavno stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća.

Apelacioni sud je saopćio da je Hoiby ranije kršio zabrane prilaska uprkos tome što je bio svjestan posljedica i da je nastavio činiti prekršaje uprkos teretu koji je stavljen na njegovu porodicu i kraljevsko domaćinstvo.

Sudije su odbacile argumente da je bolest njegove majke smanjila rizik od ponovnog počinjenja krivičnog djela, rekavši da problem "nije pitanje volje, već pitanje sposobnosti, životnih obrazaca i faktora rizika".

Advokatica odbrane Ellen Holager Andenæs rekla je da je odbrana "vrlo, vrlo razočarana" i da razmatra žalbu Vrhovnom sudu Norveške.

Hoiby je u pritvoru od februara, suočavajući se sa 38 optužbi, uključujući optužbe za nasilje u porodici i višestruka silovanja, što on poriče.

Pritvor mu je određen nakon što je uhapšen zbog sumnje na napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane prilaska.

Slučaj se odvijao usred pojačane kontrole norveške kraljevske porodice nakon što su dokumenti objavljeni ranije ove godine otkrili da je Mette-Marit godinama održavala kontakt sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i da se s njim sastajala u više navrata.

Kasnije je izrazila žaljenje zbog te veze, opisujući je kao "jednostavno sramotnu".