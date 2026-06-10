Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju, objavila je Centralna komanda SAD-a

SAD pokrenuo napade protiv Irana nakon obaranja helikoptera Apache Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju, objavila je Centralna komanda SAD-a

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila je da su njene snage počele izvoditi napade samoodbrane protiv iranskih vojnih ciljeva otprilike u 17 sati po istočnom vremenu u utorak, javlja Anadolu.

"Snage Centralne komande SAD-a (CENTCOM) počele su izvoditi napade samoodbrane protiv Irana danas u 17 sati po istočnom vremenu po nalogu vrhovnog komandanta, kao odgovor na jučerašnje obaranje helikoptera Apache američke vojske", saopćio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju", dodaje se.

Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Washington primoran da odgovori na navodni iranski napad kojim je oboren američki vojni helikopter.