Rutte: Promjene u američkom vojnom prisustvu u Evropi bit će postepene i koordinirane Generalni sekretar NATO-a naglašava da smanjenje broja trupa neće uticati na odbrambene planove saveza

Generalni sekretar NATO-a u srijedu je izjavio da će se očekivana prilagođavanja u američkom vojnom prisustvu u Evropi provoditi postepeno i na koordiniran način, dodajući da to neće uticati na odbrambene planove, javlja Anadolu.

Govoreći uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj, generalni sekretar Mark Rutte rekao je da savez ulazi u novu fazu u podjeli tereta, pri čemu Evropa i Kanada povećavaju ulaganja u odbranu i vojne obaveze dok Washington prilagođava svoj strateški stav.

"Dio održavanja ovog saveza jakim uključuje prebacivanje odgovornosti. Udaljavanje od nezdravog prevelikog oslanjanja na jednog saveznika ka pravednijoj podjeli odgovornosti za našu kolektivnu sigurnost", rekao je.

"Evropa i Kanada pojačavaju", dodao je Rutte.

O odluci SAD-a da smanji trupe u Evropi, rekao je da bi trebalo očekivati ​​promjene u rasporedu američkih snaga jer Washington preusmjerava veći strateški fokus prema regijama poput Azije.

"Znamo da će se prilagođavanja odvijati. To će se odvijati tokom vremena na strukturiran način", rekao je, dodajući da promjene uključuju rotacijske snage i neće utjecati na obrambene planove NATO-a.

Međutim, Rutte je naglasio da će SAD ostati posvećen evropskoj sigurnosti, uključujući i nuklearno odvraćanje i konvencionalne vojne doprinose.

Rekao je da će sastanak ministara vanjskih poslova u Helsingborgu, u Švedskoj, pomoći u pripremi za samit NATO-a u Turskoj ovog jula, gdje se očekuje da će se lideri fokusirati na obaveze u pogledu potrošnje na odbranu, vojne sposobnosti i industrijsku proizvodnju u oblasti odbrane.

"Pitanje više nije da li trebamo učiniti više. Pitanje je koliko brzo saveznici mogu pretvoriti obaveze u sposobnosti", rekao je.

Rutte je naglasio da samo povećana potrošnja neće biti dovoljna i pozvao je saveznike da osiguraju da se investicije pretvore u vojnu spremnost.

Pozvao je na značajno proširenje industrijske proizvodnje u oblasti odbrane s obje strane Atlantika, rekavši da bi se samit u julu trebao fokusirati na "značajno pomicanje igle" u industrijskoj proizvodnji.

Upitan o ruskim optužbama da Latvija olakšava ukrajinske napade, Rutte je odbacio optužbe Moskve.

"Ta ruska tvrdnja je potpuno smiješna, i Rusija to zna", rekao je.

O izvještajima o direktnim razgovorima s Rusijom i spekulacijama o potencijalnom evropskom pregovaraču, uključujući bivšeg italijanskog premijera Maria Draghija, Rutte je odbio da komentariše, rekavši da odluke o ulozi EU treba da donosi sam blok.