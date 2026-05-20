Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je u utorak u napadima ubijeno najmanje 16 ljudi

U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno sedam osoba, ranjene dvije Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je u utorak u napadima ubijeno najmanje 16 ljudi

Sedam osoba je ubijeno, a dvije ranjene u novim izraelskim napadima na jugu Libana u srijedu, u najnovijem kršenju važećeg sporazuma o prekidu vatre, javili su libanski mediji, prenosi Anadolu.

Lovci su pogodili naselje al-Baraka u gradu Doueir, ubivši pet osoba i ranivši dvije, objavila je državna novinska agencija NNA.

U napadu je sravnjeno sa zemljom nekoliko kuća, objavila je agencija.

U još jednom izraelskom napadu ubijene su još dvije osobe u blizini bolnice u gradu Tebnine, rekao je isti izvor.

Novi val napada uslijedio je nekoliko sati nakon što je u izraelskim zračnim napadima širom južnog Libana u utorak ubijeno najmanje 16 osoba.

Ministarstvo zdravstva saopćilo je da su među žrtvama tri žene i troje djece.

Izraelski napadi širom Libana nastavljaju se uprkos prekidu vatre, kojem je posredovao SAD, koji je proglašen 17. aprila, a kasnije produžen do početka jula.

Od 2. marta, Izrael je izveo veliku ofanzivu na Liban u kojoj je ubijeno 3.042 ljudi i ranjeno 9.301, te raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva zemlje, prema libanskim zvaničnicima.