Američki državni sekretar poručio da su pregovori između Libana i Izraela odvojeni od sporazuma između SAD-a i Irana

Rubio: SAD će direktno pregovarati s Libanom Američki državni sekretar poručio da su pregovori između Libana i Izraela odvojeni od sporazuma između SAD-a i Irana

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u utorak da će Sjedinjene Američke Države direktno pregovarati i sarađivati s libanskom vladom te da su pregovori između Libana i Izraela odvojeni od sporazuma između Washingtona i Teherana.

“Taj proces je odvojen. Liban je suverena država i ima svoju vladu. Kada je riječ o Libanu, pregovarat ćemo i djelovati direktno s libanskom vladom“, rekao je Rubio novinarima po dolasku u Abu Dhabi.

Rubio boravi u posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu od 23. do 25. juna radi razgovora o regionalnoj sigurnosti nakon memoranduma o razumijevanju koji su postigli SAD i Iran.

Kazao je da je nedavno razgovarao s libanskim predsjednikom Josephom Aounom te da američki predstavnici već rade na terenu u Libanu.

Rubio je naveo da se iransko pitanje u vezi s Libanom odnosi na, kako je rekao, podršku i pokroviteljstvo pokreta Hezbollah, što će biti jedna od tema razgovora s iranskom stranom.

“Kada je riječ o budućnosti Libana, ona pripada libanskom narodu i njegovoj suverenoj, demokratski izabranoj vladi. Upravo s tom vladom ćemo sarađivati“, dodao je.

Govoreći o mogućem konačnom sporazumu između SAD-a i Irana, Rubio je istakao da Teheran neće moći naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz.

“To je međunarodni plovni put. Nijedna država nema pravo naplaćivati takse ili naknade za prolaz međunarodnim vodama. To je važeće međunarodno pravo i očekujemo da tako ostane i u ovom slučaju“, rekao je.

Američki državni sekretar ocijenio je da potpuni prekid neprijateljstava u regionu neće biti moguć dok, kako je naveo, iranski saveznici lansiraju rakete i dronove, dodajući da će i to pitanje biti uključeno u pregovore.

Rubio je također rekao da bi se Iranu u budućnosti mogle otvoriti određene investicione mogućnosti ukoliko vlasti u Teheranu odluče da djeluju kao država, a ne kao, kako je rekao, revolucionarni pokret koji izvozi terorizam.

“To neće biti američke investicije niti novac američke vlade, ali takve mogućnosti zavisit će od napretka u rješavanju niza sigurnosnih pitanja s kojima ćemo se suočavati u narednim danima“, zaključio je Rubio.