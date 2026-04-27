Premijer Carney: Kanada odgovara na promijenjeni američki imperativ

Muhammed Yasin Güngör
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Kanadski premijer Mark Carney rekao je u ponedjeljak da ta zemlja mijenja svoj fokus dok temelji međunarodnog poretka počinju da erodiraju.
"SAD se promijenio. To je njihovo pravo, a mi odgovaramo, to je naš imperativ", rekao je Carney novinarima, priznajući da su se historijske veze s Washingtonom pomjerile od stabilnosti ka ranjivosti.
Naglasio je da se Ottawa sada kreće brzo i ambiciozno kako bi izgradila domaću otpornost, istovremeno proširujući svoj globalni doseg.
Carney je rekao da je Kanada osigurala više od 20 ekonomskih i sigurnosnih partnerstava za manje od godinu dana ponovnim angažmanom s globalnim gigantima poput Indije, Kine i Brazila te produbljivanjem odnosa s Evropskom unijom, nordijskim zemljama i Australijom.
"Kao rezultat toga, privlačimo najsnažnije investicije u G7 i na putu smo da udvostručimo naš izvoz izvan SAD-a u roku od jedne decenije", rekao je, napominjući da partnerstva iznose 300 milijardi dolara u novim narudžbama za kanadske resurse, robu i stručnost.
Dodatno, Carney je najavio takozvani "Canada Strong Fund", prvi nacionalni suvereni fond bogatstva u toj zemlji.
"Novi fond će svim Kanađanima dati direktan udio u izgradnji snažne Kanade", rekao je.