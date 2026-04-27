Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi u Rusiji na razgovorima o razvoju regionalnih i globalnih pitanja

Ruski predsjednik se sastao s iranskim ministrom vanjskih poslova u St. Petersburgu Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi u Rusiji na razgovorima o razvoju regionalnih i globalnih pitanja

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u ponedjeljak u St. Petersburgu s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, javlja Anadolu.

Sastanku su prisustvovali i ruski ministar vanjskih poslova Sergey Lavrov, predsjednikov pomoćnik Yuri Ushakov, te admiral Igor Kostyukov, načelnik Glavne obavještajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije. S iranske strane, delegaciju su činili zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi i ambasador u Moskvi Kazem Jalali.

Ranije je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov napomenuo da je „važnost ovog razgovora teško precijeniti s obzirom na razvoj situacije oko Irana i na Bliskom istoku“.

Araghchi je doputovao u Rusiju ranije u ponedjeljak kako bi razgovarao o tekućim regionalnim i globalnim pitanjima nakon posjete Islamabadu u Pakistanu, gdje je vodio razgovore o okončanju trenutnog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenijeli su iranski državni mediji.

„Posjeta Rusiji pruža priliku da se s ruskim zvaničnicima razgovara o najnovijim dešavanjima“, naveo je Araghchi u izjavi po dolasku u St. Petersburg, prema državnom emiteru IRIB News.

Washington i Teheran održali su pregovore u Islamabadu prije dvije sedmice nakon zajedničkog američko-izraelskog vojnog napada 28. februara, ali nisu uspjeli postići dogovor. Ti pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvosedmičnom prekidu vatre, koji je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump. U toku su napori za održavanje nove runde razgovora.