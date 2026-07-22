Savezni tužioci i advokati bivšeg predsjednika Venecuele Madura i njegove supruge Cilie Flores predlažu suđenje u junu 2027. u vezi s optužbama o narkoterorizmu i trgovini drogom u SAD-u

Predložen datum suđenja Nicolasu Maduru u američkom sudu za juni 2027. Savezni tužioci i advokati bivšeg predsjednika Venecuele Madura i njegove supruge Cilie Flores predlažu suđenje u junu 2027. u vezi s optužbama o narkoterorizmu i trgovini drogom u SAD-u

Savezni tužioci i advokati bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores predložili su suđenje u junu 2027. u slučaju narkoterorizma i trgovine drogom u SAD-u, prema sudskom podnesku u utorak.

Uoči sudskog ročišta u srijedu, obje strane su iznijele predloženi vremenski okvir za predraspravne prijedloge, razmjenu povjerljivih dokaza i suđenje. Američki okružni sudija Alvin Hellerstein mogao bi odobriti raspored na ročištu, prema ABC Newsu.

Prema prijedlogu, Madurov zahtjev za suvereni imunitet bio bi podnesen do septembra, a argumenti u novembru. Ostali prijedlozi odbrane trebali bi biti dostavljeni u januaru.

Tužioci su rekli da su već dostavili većinu neklasificiranih dokaza i očekuju da će predati većinu klasificiranih materijala do novembra. Obje strane zadržavaju pravo da traže odgodu suđenja, dok su tužioci napomenuli da bi se raspored mogao promijeniti ako se pojave problemi u vezi s klasificiranim dokazima.

Maduro i Flores su se posljednji put pojavili na sudu u martu, kada su advokati odbrane bezuspješno tražili odbacivanje optužnice nakon što su američke sankcije spriječile Venecuelu da plati njihove sudske troškove. Zahtjev je kasnije povučen nakon što je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija dozvolio paru da primi venecuelanska sredstva za svoju odbranu.

SAD je Madura i Flores priveo u januaru nakon vojne operacije u Venecueli. Suočavaju se s optužbama koje uključuju narkoterorizam i trgovinu drogom, a tužioci tvrde da su sarađivali s narkokartelima kako bi premjestili hiljade tona kokaina u Sjedinjene Američke Države.

"Nevin sam. Nisam kriv. Pristojan sam čovjek. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje", rekao je Maduro tokom januarskog saslušanja.