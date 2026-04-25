Požar izbio u fabrici ljepila u iranskom Chaharbaghu

Mohammad Sıo
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Veliki požar izbio je u subotu u fabrici ljepila u iranskom gradu Chaharbaghu, prema lokalnim medijima, javlja Anadolu.
Požar je izbio u okrugu Aghdasieh, objavila je zvanična novinska agencija IRNA.
Lokalni zvaničnici rekli su da su vatrogasne ekipe iz Chaharbagha i susjednih gradova, zajedno sa spasilačkim jedinicama, poslane na mjesto događaja da obuzdaju požar.
"Vatrogasne ekipe i spasilačke jedinice su na licu mjesta i provode operacije gašenja požara", rekao je guverner grada, prema novinskoj agenciji.
Nije bilo informacija o žrtvama ili uzroku požara.