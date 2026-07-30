Izraelski premijer kaže da je zabrinut zbog pada podrške Izraelu u SAD-u

Netanyahu priznao pad popularnosti u američkoj javnosti, okrivio društvene mreže Izraelski premijer kaže da je zabrinut zbog pada podrške Izraelu u SAD-u

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u srijedu da je opala popularnost Izraela i njegove vlade među američkom javnošću, za šta je okrivio društvene mreže.

Prema rezultatima nekoliko nedavnih anketa, javno mnijenje u Sjedinjenim Američkim Državama postalo je znatno kritičnije prema Izraelu, usljed sve veće zabrinutosti zbog izraelske vojne kampanje u Gazi.

Jedno istraživanje koje je u julu objavio Pew Research Center pokazalo je da su Amerikanci posljednjih godina postali kritičniji i prema izraelskom narodu i prema izraelskoj vladi.

Prema toj anketi, 42 posto Amerikanaca je 2026. godine imalo negativno mišljenje o izraelskom narodu, u odnosu na 28 posto iz 2019. godine. Pozitivan stav prema izraelskoj vladi pao je sa 41 posto na 32 posto u istom periodu.

U intervjuu za ABC News, objavljenom u srijedu, Netanyahu je rekao da je "došlo do promjene zbog širenja društvenih mreža i činjenice da su suverene države manipulirale putem mreža botova i drugih metoda".

"Možemo vidjeti direktnu vezu između širenja društvenih mreža i pada podrške Izraelu", rekao je.

"Da li me to zabrinjava? Da, jeste. Želim dvostranačku podršku Izraelu jer smatram da je to temelj naše nacionalne sigurnosti", dodao je.

Međunarodni krivični sud je u novembru 2024. godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, gdje je u brutalnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine ubijeno više od 73.000 ljudi. Izrael je nastavio napade na ovu enklavu uprkos primirju postignutom u oktobru 2025. godine.