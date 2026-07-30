Aktivisti iz više evropskih zemalja krenuli iz Srebrenice, a cilj im je skrenuti pažnju na stanje u Gazi i na Zapadnoj obali

Iz Srebrenice ka Ramallahu: Konvoj za Palestinu stigao u Tursku Aktivisti iz više evropskih zemalja krenuli iz Srebrenice, a cilj im je skrenuti pažnju na stanje u Gazi i na Zapadnoj obali

Konvoj za Palestinu, koji je krenuo iz Srebrenice, nakon prolaska kroz Albaniju i Grčku ušao je u Tursku preko graničnog prijelaza Ipsala.

Nakon što su se aktivisti iz različitih evropskih zemalja okupili u Bosni i Hercegovini, konvoj je krenuo na put 25. jula.

U koloni autobusa i automobila nalazi se oko 60 osoba, koje su po dolasku u Tursku dočekali građani s turskim i palestinskim zastavama.

Ljekar, aktivista i glasnogovornik konvoja Huseyin Durmaz, koji je ranije učestvovao i u Globalnoj flotili Sumud, izjavio je novinarima da polazak konvoja iz Srebrenice ima snažno simboličko značenje.

Kazao je da su u Srebrenici odali počast i uputili molitve za žrtve genocida koji se dogodio prije 31 godinu.

"Pokrenuli smo se, jer vjerujemo da je svako zlo povezano i zato što smatramo da je naša šutnja imala udjela u patnjama koje su se dogodile kada nismo mogli intervenirati i doprijeti do ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Danas ne želimo šutjeti na ono što se događa u Gazi, na Zapadnoj obali i u Palestini", rekao je Durmaz.

Durmaz je kazao da se konvoj kreće uz učešće aktivista iz brojnih zemalja svijeta te da je tokom prolaska kroz balkanske zemlje naišao na značajnu podršku javnosti.

Istakao je da je jedan od ciljeva konvoja skrenuti pažnju na dešavanja na Zapadnoj obali.

"Ne želimo da Zapadna obala postane nova Gaza. Naša je dužnost da zaustavimo ono što bi moglo dovesti do toga", rekao je Durmaz.

Naglasio je da ne žele da Gaza nakon eventualnog prekida vatre ponovo bude potisnuta iz fokusa međunarodne javnosti te da je potrebno povećati međunarodni pritisak protiv izraelske politike u regiji.

Durmaz je istakao da cilj konvoja nije samo dostava humanitarne pomoći.

"Mi smo krenuli kako bismo zaustavili ovaj genocid i razvili zajedničku volju protiv njega. Pitanje nije samo mala količina humanitarne pomoći. Pitanje je zaustavljanje ovog genocida u vremenu u kojem živimo. Nastavit ćemo naše putovanje sve dok se to ne zaustavi", poručio je.

Dodao je da se u okviru konvoja prevoze i ambulantno vozilo te humanitarna pomoć, navodeći da je ulazak ambulante u Tursku odgođen zbog administrativnih procedura, ali da će se nakon njihovog završetka priključiti koloni.

Aktivista Ismail Tiryaki, koji učestvuje u konvoju, kazao je da će nastaviti djelovati kako bi se okončale patnje u Gazi.

"Oni koji su uspjeli sačuvati ljudskost danas su ovdje i na ovom putu. Moramo dobro znati da će se borba nastaviti sve dok ne prestane nepravda prema ljudima u Gazi. Nismo stali tri godine, a ako bude potrebno, nećemo stati ni naredne tri godine", rekao je Tiryaki.

Aktivistkinja iz Njemačke Fulya Unsal kazala je da nisu željeli šutjeti o Palestini.

"Želimo razbiti algoritam i biti glas Palestinaca, pokazati im da ih nismo ostavili same", rekla je.

Taha Atar naveo je da se priključio konvoju kako bi dao, makar mali, doprinos u borbi protiv patnji palestinskog naroda.

Nakon ulaska preko graničnog prijelaza Ipsala, konvoj je nastavio put prema Istanbulu, gdje je za večeras planiran skup i susret s građanima u četvrti Basaksehiru.

Ruta konvoja kroz Tursku obuhvata Istanbul, Sakaryu, Ankaru, Konju, Adanu, Gaziantep, Sanliurfu, Diyarbakır i Mardin.

Učesnici planiraju nakon toga preći granicu prema Iraku, a zatim preko Jordana stići do Ramallaha na Zapadnoj obali.