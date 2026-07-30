Nijedna reprezentacija članica UEFA-e neće učestvovati u bilo kojem FIFA-inom takmičenju dok god su ovi prijedlozi na snazi, saopćilo je evropsko fudbalsko tijelo

UEFA zaprijetila bojkotom FIFA-e ako bude proveden plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu Nijedna reprezentacija članica UEFA-e neće učestvovati u bilo kojem FIFA-inom takmičenju dok god su ovi prijedlozi na snazi, saopćilo je evropsko fudbalsko tijelo

Svih 55 članica UEFA-e jednoglasno je podržalo bojkot FIFA-inih takmičenja ukoliko svjetska fudbalska organizacija nastavi s planovima o prodaji udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, navodi se u saopćenju objavljenom nakon vanrednog sastanka u četvrtak.

UEFA je saopćila da njene članice stoje zajedno te da su jednoglasno i nedvosmisleno odbacile FIFA-in prijedlog o prenošenju vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim takmičenjima na privatne investitore.

"Kao rezultat današnje rasprave, nijedna reprezentacija članica UEFA-e neće učestvovati u bilo kojem FIFA-inom takmičenju dok god su ovi prijedlozi na snazi, osim ako ovaj prijedlog ne bude u potpunosti povučen i ne budu date obavezujuće garancije da FIFA više nikada neće otvoriti svoje upravljanje ili takmičenja privatnom vlasništvu", navodi se u saopćenju.

"Svjetsko prvenstvo ne može se tretirati kao investicijski proizvod. To je jedno od najvećih sportskih naslijeđa u fudbalu. Nijedan njegov dio nikada ne smije biti prepušten privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju", dodaje UEFA.

Evropsko fudbalsko tijelo također je kritikovalo način na koji je FIFA vodila ovaj prijedlog, navodeći da je osmišljen u tajnosti i doveden na prag usvajanja bez ikakvih značajnih konsultacija s akterima u svijetu fudbala.

"Ovo nije samo ozbiljan neuspjeh u vođenju, već i odricanje FIFA-e od njene dužnosti čuvara svjetskog fudbala", navodi se.

Vanredni sastanak održan je nakon sve većeg protivljenja prijedlogu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o osnivanju kompanije FIFA Forward Enterprise (FFE), komercijalne podružnice koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i drugim komercijalnim aktivnostima.

Ranije ove sedmice FIFA je saopćila da će FFE ostati u većinskom vlasništvu i pod kontrolom FIFA-e, dok bi vanjski investitori imali samo manjinski udio i ne bi imali nikakvu ulogu u upravljanju fudbalom niti u sportskim odlukama. Svjetska fudbalska organizacija navela je da bi prijedlog povećao sredstva za razvoj namijenjena njenim 211 članicama te da će biti proveden samo ako ga odobri većina članica.