Shigeko Kagawa preminula u trenutku kada se broj stogodišnjaka u zemlji približava 100.000, usljed ubrzanog starenja stanovništva

Najstarija osoba u Japanu preminula u 115. godini Shigeko Kagawa preminula u trenutku kada se broj stogodišnjaka u zemlji približava 100.000, usljed ubrzanog starenja stanovništva

Najstarija osoba u Japanu, Shigeko Kagawa, preminula je u 115. godini, saopćila je vlada u ponedjeljak.

Kagawa, koja je živjela u gradu Yamatokoriyama u zapadnoj prefekturi Nara, preminula je krajem prošle sedmice, objavila je agencija Kyodo News, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite.

Nakon smrti Kagawe, 114-godišnja Fuyo Kishimoto, koja živi u zapadnoj prefekturi Kyoto, sada je najstarija živa osoba u Japanu.

Najstariji živući muškarac u Japanu je 111-godišnji Kiyotaka Mizuno, koji živi u gradu Iwata u prefekturi Shizuoka.

Broj stogodišnjaka u Japanu povećavao se 55. godinu zaredom u 2025. godini, dostigavši rekordnih 99.763, prema podacima vlade.

Žene čine oko 88 posto osoba starijih od 100 godina, odnosno njih 87.784, u poređenju s 11.979 muškaraca.

U prosjeku je na 100.000 stanovnika širom zemlje dolazilo 80,58 stogodišnjaka. Zapadna prefektura Shimane bila je na prvom mjestu 13. godinu zaredom, sa 168,69 stogodišnjaka na 100.000 stanovnika.

Na globalnom nivou, Britanka Ethel Caterham najstarija je živuća osoba na svijetu, a 21. augusta proslavila je 117. rođendan u jugozapadnoj Engleskoj.

Rast broja stogodišnjaka u Japanu odvija se u trenutku kada se zemlja suočava s ubrzanim starenjem i smanjenjem broja stanovnika.

Broj japanskih državljana prvi put u više od četiri decenije pao je ispod 120 miliona, smanjivši se za 917.000, na 119.736.483.

Prirodni pad broja stanovnika u zemlji nastavlja se produbljivati jer broj umrlih premašuje broj rođenih. Zabilježeno je oko 1,59 miliona smrtnih slučajeva, u poređenju s približno 670.000 rođenih.

Vlada je proširila dječije dodatke i programe podrške porodicama u nastojanju da se suoči s padom broja stanovnika i smanjenjem domaće radne snage.