Britanski monarh otvorio i novu laboratoriju za istraživanje svemira i energije na Univerzitetu Kembridž

Kralj Charles posjetio prvu eko-džamiju u Evropi u Cambridgeu Britanski monarh otvorio i novu laboratoriju za istraživanje svemira i energije na Univerzitetu Kembridž

Britanski kralj Charles III posjetio je u ponedeljak prvu evropsku eko-džamiju u Cambridgeu, ističući njen dizajn fokusiran na održivost i ulogu zajednice.

Kralj je obišao Centralnu džamiju u Cambridgeu, koju je kraljevska porodica opisala u postu na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, kao "značajnu po svom arhitektonskom kvalitetu, ekološkom vodstvu i ulozi kao mjesta bogosluženja i angažmana zajednice".

"Džamija koja je fokusirana na održivost kombinuje svoj dizajn, energetski efikasne sisteme i proizvodnju obnovljive energije kako bi značajno smanjila emisiju ugljika", navodi se u objavi.

Kralj je također službeno otvorio New Whittle Laboratory, laboratoriju za istraživanje svemira i energije, na Univerzitetu Cambridge.

Kraljevska porodica je saopćila da laboratorija dijeli ambiciju sa Inicijativom za održiva tržišta da kroz njihovo partnerstvo "prevedu revolucionarne inovacije u primjenu u stvarnom svijetu".