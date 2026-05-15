Kongo proglasio novu epidemiju ebole

Zdravstvene vlasti u Demokratskoj Republici Kongo potvrdile su novu epidemiju virusa ebole, saopštili su u petak Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Afrički CDC).

„Prema najnovijim informacijama, prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih slučajeva, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongwalu i Rwampara. Četiri smrtna slučaja su prijavljena među laboratorijski potvrđenim slučajevima“, navodi se u saopštenju Afričkog CDC-a.

Sumnjivi slučajevi su također prijavljeni u glavnom gradu provincije Ituri, Buniji, dodaje se.

Zdravstvena agencija je saopštila da je zabrinuta zbog rizika od daljeg širenja zbog intenzivnog kretanja stanovništva, nesigurnosti u pogođenim područjima, nedostataka u praćenju kontakata, kao i blizine pogođenih područja Ugandi i Južnom Sudanu.

„Sarađujemo s DR Kongom, Ugandom, Južnim Sudanom i partnerima kako bismo ojačali nadzor, spremnost i odgovor, te pomogli u što bržem suzbijanju epidemije“, rekao je Jean Kaseya, generalni direktor CDC-a za Afriku.

Zdravstvena organizacija pozvala je zajednice da slijede zdravstvene smjernice, odmah prijave simptome, izbjegavaju direktan kontakt sa sumnjivim slučajevima i podrže timove za odgovor koji rade na zaštiti zajednica.

U petak je zakazan hitan koordinacijski sastanak na visokom nivou sa zdravstvenim vlastima iz Konga, Ugande i Južnog Sudana, zajedno s ključnim partnerima, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju.

Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se direktnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili osobama koje su umrle od bolesti.

Prošle godine, Kongo je proglasio kraj epidemije ebole u provinciji Kasai.