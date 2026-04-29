Ruski predsjednik održao sastanak sa kongoanskim kolegom u Moskvi

Putin: Odnosi Rusije i Konga imaju dobre izglede za razvoj Ruski predsjednik održao sastanak sa kongoanskim kolegom u Moskvi

Veze između Rusije i Republike Kongo imaju "dobre izglede" za razvoj, rekao je predsjednik Vladimir Putin u srijedu tokom sastanka sa svojim kongoanskim kolegom Denisom Sassouom Nguessom u Moskvi, javlja Anadolu.

"Imamo dobre izglede za razvoj naših odnosa, i u raznim oblastima", rekao je Putin u uvodnom govoru prije sastanka.

Izražavajući uvjerenje da će posjeta njegovog kongoanskog kolege Rusiji doprinijeti razvoju bilateralnih odnosa, Putin je rekao da njihovi izgledi u ekonomskoj sferi uključuju geološka istraživanja, energetiku, logistiku i poljoprivredu.

Putin je rekao da ruske kompanije žele raditi na kongoanskom tržištu, navodeći stabilnu političku situaciju u toj centralnoafričkoj zemlji, što stvara "dobre poslovne izglede".

Ruski predsjednik je čestitao Nguessu na njegovom ponovnom izboru za peti mandat prošlog mjeseca.

Nguesso je rekao da je svrha njegove posjete Moskvi jačanje bilateralnih odnosa, napominjući da Moskva i Brazzaville imaju "sve uslove" za uspješnu implementaciju zajedničkih projekata.

"Istražujemo nove projekte koji se mogu razviti, uključujući i uz podršku Ruske Federacije", rekao je Nguesso, dodajući da se njihove veze razvijaju "već mnogo decenija" u više oblasti, uključujući sigurnost, odbranu i ekonomiju.