Peking nema nikakav interes da se miješa u američke izbore, saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova

Kina odbacila Trumpove tvrdnje o miješanju u američke izbore Peking nema nikakav interes da se miješa u američke izbore, saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova

Peking je u petak odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Kina miješala u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Američke optužbe nemaju nikakvo činjenično uporište i imaju za cilj da ocrne Kinu“, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian novinarima u Pekingu.

Trump je u petak ustvrdio da je Kina, počevši od izbornog ciklusa 2020. godine, pribavila 220 miliona dosjea američkih birača, nazvavši to najvećim kompromitiranjem izbornih podataka u historiji.

U obraćanju naciji u udarnom televizijskom terminu, Trump je objavio deklasifikaciju obavještajnih podataka za koje tvrdi da pokazuju široko rasprostranjeno strano miješanje i ozbiljne ranjivosti američkog izbornog sistema.

Međutim, Lin je rekao da je odavno dokazano da su slične optužbe neosnovane.

“Kina se pridržava principa nemiješanja u unutrašnje poslove drugih država. Kina nema nikakav interes da se miješa u američke izbore i to nikada nije činila“, rekao je.

Istovremeno, Lin je postavio pitanje ko se proizvoljno miješao u unutrašnje poslove drugih zemalja, godinama provodio neselektivni nadzor nad vladama, kompanijama i građanima širom svijeta te u velikim razmjerama kompromitirao podatke građana drugih država.

Sjedinjene Američke Države će u novembru ove godine održati izbore na polovini predsjedničkog mandata.

Pozivajući se na izvještaj CIA-e, Trump je rekao da je sredinom 2018. godine, tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata, politika Komunističke partije Kine bila da iskoristi sve domaće i strane elemente koji su mu bili protivnici kako bi umanjila broj glasova koje će osvojiti na izborima 2020. godine, prisilila ga na ostavku ili spriječila njegov ponovni izbor.