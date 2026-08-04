Premašeni temperaturni rekordi iz toplotnih valova 2003. i 2006. godine, uz veliki deficit padavina i povećan rizik od požara

Juli najtopliji mjesec ikada zabilježen u Francuskoj Premašeni temperaturni rekordi iz toplotnih valova 2003. i 2006. godine, uz veliki deficit padavina i povećan rizik od požara

Juli 2026. godine bio je najtopliji mjesec ikada zabilježen u Francuskoj od početka mjerenja 1900. godine, saopćila je u utorak nacionalna meteorološka služba Meteo-France.

Prema podacima koje je objavio francuski emiter BFMTV, ovogodišnji juli nadmašio je prethodne temperaturne rekorde postavljene tokom historijskog toplotnog vala u augustu 2003. i julu 2006. godine.

Istovremeno, juli je bio i treći najsušniji mjesec u historiji mjerenja u Francuskoj, uz manjak padavina od gotovo 70 posto.

Francusku je od 4. do 19. jula pogodio toplotni val koji je trajao 16 dana, što ga čini trećim najdužim zabilježenim toplotnim valom u zemlji. Duži su bili samo oni iz 1983. godine, koji je trajao 23 dana, i iz 2006. godine, kada su visoke temperature potrajale 21 dan.

Temperature su prvi put u historiji mjerenja u gradu Marignane u južnom departmanu Bouches-du-Rhone prešle 40 stepeni Celzijusa, dostigavši 40,5 stepeni 8. jula. Iste noći u mjestu Vives u departmanu Pyrenees-Orientales temperatura nije pala ispod 30,6 stepeni, što je novi nacionalni rekord za najvišu minimalnu temperaturu.

Prosječna vlažnost tla krajem mjeseca pala je na historijski minimum, dostigavši nivoe koji se obično bilježe sredinom augusta i koji su uporedivi s vrijednostima tokom velike suše 2022. godine.

Izuzetno topli i suhi vremenski uslovi negativno su utjecali na poljoprivredu i doprinijeli izbijanju i širenju šumskih požara širom zemlje.

U utorak je 16 departmana, uglavnom na jugoistoku Francuske, bilo pod narandžastim upozorenjem zbog toplotnog vala. Dvanaest departmana bilo je također pod narandžastim upozorenjem zbog visokog rizika od šumskih požara.

Departmani Drome i Var, gdje požari još uvijek traju, bili su istovremeno pod upozorenjima zbog visokih temperatura i opasnosti od požara.

U oblasti Var požar Gros Bessillon stavljen je pod kontrolu nakon što je zahvatio oko 1.800 hektara zemljišta, ali su vlasti upozorile da postoji mogućnost ponovnog aktiviranja vatre. Na terenu je ostalo oko 1.000 vatrogasaca, uz podršku aviona za gašenje požara i helikoptera.

Drugi požar u mjestu Bellegarde-en-Diois u departmanu Drome zahvatio je oko 110 hektara, dok je još nekoliko stotina hektara bilo ugroženo. U gašenju je angažirano oko 300 vatrogasaca i više letjelica.

Veliki požar u departmanu Gironde, koji je uništio oko 42.000 hektara, stavljen je pod kontrolu, ali još nije u potpunosti ugašen.

Stanovnici mjesta Le Porge počeli su se vraćati svojim kućama, nakon što je u požaru uništeno 183 od ukupno 240 objekata. Nekoliko kampova u oblasti Lege-Cap-Ferret također je ponovo otvoreno nakon sigurnosnih provjera.

Vlasti su, međutim, upozorile da visoke temperature i suha vegetacija i dalje stvaraju povoljne uslove za izbijanje novih požara i ponovno aktiviranje postojećih žarišta.