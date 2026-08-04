Jemenska grupa navodi da je gađala osjetljivu metu na aerodromu Najran, a saudijske vlasti nisu odmah komentarisale tvrdnje

Huti tvrde da su dronom napali aerodrom u Saudijskoj Arabiji Jemenska grupa navodi da je gađala osjetljivu metu na aerodromu Najran, a saudijske vlasti nisu odmah komentarisale tvrdnje

Jemenska grupa Huti saopćila je u utorak da je izvela napad dronom na osjetljivu metu na aerodromu Najran na jugu Saudijske Arabije.

Vojni glasnogovornik Huta Yahya Saree naveo je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je napad uspješno pogodio planirani cilj.

Prema njegovim riječima, operacija je izvedena kao odgovor na povrede jemenskog zračnog prostora od strane saudijskih dronova iznad provincija Saada i Hajjah.

Saree je upozorio da nijedno buduće narušavanje zračnog prostora Jemena neće proći bez odgovora i kazne.

Saudijske vlasti zasad nisu komentarisale tvrdnje Huta o napadu.

Sukob između Huta, koje podržava Iran, i međunarodno priznate vlade Jemena traje od 2014. godine, a Saudijska Arabija je ranije predvodila vojnu koaliciju koja je intervenirala u Jemenu u znak podrške vladinim snagama.