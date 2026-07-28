Jordan oborio dron nakon povrede zračnog prostora Vojne snage presrele bespilotnu letjelicu iznad pustinje, dan nakon obaranja još dva drona

Jordanske oružane snage oborile su u utorak rano ujutro dron nakon što je ušao u zračni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra.

Vojska je saopćila da je bespilotna letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski zračni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete.

Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopćila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji kraljevine. Istovremeno, izraelska vojska je navela da je presrela dvije bespilotne letjelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski zračni prostor.

Novi slučaj uslijedio je i nakon što je Saudijska Arabija u ponedjeljak saopćila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansiranih s teritorije Iraka, a koji su, prema navodima Rijada, pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji.

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima.

Glasnogovornik iranske vojske saopćio je u nedjelju da je Teheran obustavio svoje vojne operacije nakon što su Sjedinjene Američke Države prethodna dva dana zaustavile napade na Iran.

Američki portal “Axios“ objavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump naredio vojsci da obustavi daljnje napade na Iran nakon gotovo dvije sedmice svakodnevnih udara.

Napetosti između SAD-a i Irana posljednjih sedmica dodatno su pojačane. Washington je izveo napade na ciljeve unutar Irana, a Teheran je uzvratio udarima na američke vojne objekte i opremu u više zemalja regije.