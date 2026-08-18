Ukrajinski predsjednik sastao se u Kijevu s belgijskim ministrom vanjskih poslova i rekao da su razgovarali o mogućim datumima potpisivanja sporazuma

Zelenski: Belgija i Ukrajina rade na tekstu „sporazuma o dronovima“ Ukrajinski predsjednik sastao se u Kijevu s belgijskim ministrom vanjskih poslova i rekao da su razgovarali o mogućim datumima potpisivanja sporazuma

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da nadležna ministarstva rade na tekstu „sporazuma o dronovima“.

U objavi na društvenoj mreži X nakon sastanka s belgijskim ministrom vanjskih poslova Maximeom Prevotom u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, Zelenski je rekao da su razgovarali o svim oblastima bilateralne i multilateralne saradnje.

Navodeći da je Belgija u jednom periodu značajno pomogla Ukrajini u jačanju borbene avijacije, Zelenski je kazao da njegova zemlja cijeni spremnost Brisela da nastavi podržavati Kijev. Izrazio je nadu da će uspjeti realizirati dogovoreno i osigurati „veću zaštitu od ruskih napada“.

„Ukrajina je također spremna podijeliti svoje iskustvo i stručnost te podržati partnere koji su uz nas od početka rata. Naši timovi sada rade na tekstu Sporazuma o dronovima, a razgovarali smo i o mogućim datumima njegovog potpisivanja“, rekao je Zelenski.

Zahvalio je Belgiji i na više od 1,1 milijardu eura (1,3 milijarde dolara) pomoći koja je ove godine već izdvojena za Ukrajinu, kao i na solidarnosti s Kijevom i podršci ukrajinskom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Prevot je razgovarao i s vršiocem dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrijem Sibihoom. Sastanak je održan u skloništu od zračnih napada u zgradi Ministarstva vanjskih poslova zbog uzbune u glavnom gradu Ukrajine.

Sibiha je rekao da je zahvalio Prevotu na podršci Brisela Kijevu u vojnim, energetskim, humanitarnim i finansijskim oblastima od početka rata između Rusije i Ukrajine, navodeći da je ta pomoć premašila 4,6 milijardi eura.

„Veoma cijenimo više od milijardu eura vojne pomoći pružene ove godine bilateralno i kroz multilateralne programe, posebno PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)“, dodao je, zahvalivši Prevotu na „produktivnim“ razgovorima.

Ukrajina je posljednjih mjeseci potpisala „sporazume o dronovima“ s nekoliko zemalja s ciljem uspostavljanja sveobuhvatne saradnje u oblasti sigurnosti i odbrane.

Zelenski je ranije ovog mjeseca rekao da je Kijev zaključio „sporazume o dronovima“ s devet zemalja, dok se još 15 sporazuma priprema.