Vijeće EU-a je 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere

BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama EU protiv terorizma Vijeće EU-a je 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere

Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela, navedeno je u utorak u izjavi visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas.

Vijeće EU-a je 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela.

Nakon preispitivanja, postojeća lista ostala je nepromijenjena.

Pored BiH, Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, s odlukom Vijeća EU-a uskladile su se i Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Vijeća EU-a.