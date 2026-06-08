Telefonski razgovor Netanyahua i Trumpa održan neposredno prije iranske objave o suspenziji napada na Izrael, prenose izraelski mediji

Izraelski premijer i američki predsjednik razgovarali telefonom dok Iran obustavlja napade na Izrael Telefonski razgovor Netanyahua i Trumpa održan neposredno prije iranske objave o suspenziji napada na Izrael, prenose izraelski mediji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom u ponedjeljak, usred pojačanih tenzija između Tel Aviva i Teherana nakon izraelskih napada na libansku prijestolnicu.

Izraelski Kanal 13 objavio je da je razgovor održan neposredno prije nego što je Iran najavio obustavu svojih napada na Izrael pod uslovom da Tel Aviv zaustavi svoje udare.

List "Israel Hayom" prenio je da su SAD i Izrael poslali poruku Iranu da protiv njega neće biti pokrenuti novi napadi ukoliko Teheran pristane da ne nastavi sukobe.

Izraelske vlasti nisu izdale zvanično saopćenje o telefonskom razgovoru između Netanyahua i Trumpa niti o prekidu neprijateljstava s Iranom.

Međutim, izraelski Kanal 12, pozivajući se na izraelskog zvaničnika, naveo je da Tel Aviv obustavlja napade na Iran na Trumpov zahtjev.

Napetosti su eskalirale u nedjelju kada je Izrael bombardovao libansku prijestolnicu Bejrut uprkos važećem primirju, što je navelo Iran da kao odgovor lansira projektile na sjever Izraela, dok je Izrael pokrenuo nekoliko valova zračnih udara na Iran.

U objavi na svojoj platformi Truth Social rano u ponedjeljak, Trump je pozvao Izrael i Iran da "odmah" prekinu borbe nakon međusobnih zračnih napada.