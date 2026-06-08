Teheran poručio da je uzvratio na izraelske akcije, dok SAD poziva na hitan prekid sukoba

Iran obustavio napade na Izrael, upozorio na razoran odgovor ako se napadi na Liban nastave Teheran poručio da je uzvratio na izraelske akcije, dok SAD poziva na hitan prekid sukoba

Iran je u ponedjeljak saopćio da je obustavio napade na Izrael, uz upozorenje da će uslijediti "razoran" odgovor ako se izraelski napadi na Liban nastave.

U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Tasnim, Centralni štab Khatam al-Anbiya naveo je da su iranske oružane snage ranije izvele odgovor na, kako su opisali, izraelske agresije u južnom Libanu i oblasti Dahije u Bejrutu, koje su, prema njihovim tvrdnjama, provedene uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

"Nakon agresija i zločina brutalnog cionističkog režima u južnom Libanu i regiji Dahije… Moćne oružane snage Islamske Republike Iran dale su bolan odgovor ovom režimu u znak podrške potlačenom narodu Libana", navodi se u saopćenju.

Iranske oružane snage poručile su da Izrael i njegovi saveznici trebaju izvući pouke iz odgovora Teherana, te su najavile obustavu vojnih operacija.

Istovremeno je upozoreno da će, ako se agresije i zločini nastave, uključujući i u južnom Libanu, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere.

Napetosti su eskalirale u nedjelju nakon što je Izrael bombardovao Bejrut uprkos prekidu vatre, nakon čega je Iran ispalio projektile na sjever Izraela. Izrael je potom izveo nekoliko talasa zračnih udara na iransku teritoriju.

Izraelski list "Israel Hayom" objavio je da su Tel Aviv i Washington poslali poruku Teheranu da neće biti novih izraelskih napada ukoliko Iran ne nastavi s raketnim djelovanjem.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je na hitan prekid sukoba između Izraela i Irana, nakon razmjene zračnih udara.