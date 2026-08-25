Komisija bilježi 4.113 napada od januara do jula, u odnosu na 2.524 u istom periodu prošle godine

Palestinska agencija: Napadi izraelskih okupatora na Zapadnoj obali porasli za 63 posto Komisija bilježi 4.113 napada od januara do jula, u odnosu na 2.524 u istom periodu prošle godine

Napadi izraelskih okupatora širom Zapadne obale porasli su za 63 posto od januara do jula u odnosu na isti period prošle godine, saopćila je u ponedjeljak palestinska vladina agencija.

Komisija za otpor zidu i naseljavanju saopćila je da je tokom sedmomjesečnog perioda zabilježila 4.113 napada, u odnosu na 2.524 godinu ranije, što predstavlja povećanje od 1.589 incidenata.

Komisija je navela da se porast napada podudara sa širenjem ilegalnih naselja i ispostava, posebno stočarskih, kao i naoružavanjem izraelskih okupatora i uključivanjem nekih od njih u sigurnosne formacije.

Kao faktore koji su doprinijeli porastu napada navela je i zaštitu izraelske vojske te sve manju odgovornost za počinjene napade.

Agencija je saopćila da su slabi međunarodni odvraćajući mehanizmi i izostanak odgovornosti pomogli da napadi izraelskih okupatora od izoliranih incidenata postanu organizirano sredstvo za nametanje novih činjenica na terenu i prisiljavanje palestinskih zajednica na raseljavanje.

Komisija je u subotu saopćila da se na okupiranoj Zapadnoj obali nalazi 592 ilegalna izraelska naselja i ispostave, dok Izrael kontroliše oko 42 posto teritorije.

Broj izraelskih okupatora koji žive na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, procijenila je na oko 780.000 krajem jula, od čega 333.600 u ilegalnim naseljima u Jerusalemu i 446.400 u ostatku Zapadne obale.

Eskalacija Izraela na Zapadnoj obali, uključujući napade vojske i okupatora od početka rata u Gazi, usmrtila je 1.182 Palestinca i ranila više od 12.000 drugih, uz hapšenje oko 24.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.