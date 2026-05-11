Izraelski aerodrom Ben Gurion postao "američka vojna baza", tvrdi zvaničnik

Direktor civilnog zrakoplovstva Izraela upozorio je u ponedjeljak da je Aerodrom "Ben Gurion" praktično postao „američka vojna baza“, što remeti civilni zračni saobraćaj i ugrožava izraelske aviokompanije.

Direktor Uprave za civilno zrakoplovstvo Shmuel Zakay obavijestio je ministricu saobraćaja Miri Regev i generalnog direktora ministarstva Moshe Ben Zaken da vojna aktivnost na glavnom međunarodnom aerodromu usporava povratak stranih aviokompanija i povećava cijene karata uoči ljetne turističke sezone, prenosi list Yedioth Ahronoth.

Posljednjih sedmica izraelski mediji objavili su fotografije desetina američkih vojnih aviona, uključujući letjelice za dopunu goriva, stacioniranih na aerodromu u okviru kontinuirane američke vojne podrške Izraelu.

„Pretvaranje međunarodnog aerodroma Ben Gurion u vojnu bazu šteti povratku stranih aviokompanija i ugrožava finansijsku stabilnost izraelskih aviokompanija“, rekao je Zakay.

Regionalne tenzije od početka rata s Iran 28. februara značajno su uticale na civilni zračni saobraćaj, pri čemu su izraelske aviokompanije premjestile mnoge avione u inostranstvo, a neki se još nisu vratili.

Zakay je istakao da izraelski vojni vrh ne razumije u potpunosti štetu nanesenu civilnom zrakoplovstvu niti uticaj na cijene karata i građane.

„Aerodrom Ben Gurion postao je vojna baza s ograničenim civilnim aktivnostima“, dodao je.

Također je upozorio da situacija predstavlja „stvarnu prijetnju“ manjim izraelskim aviokompanijama, uključujući Israir, Arkia i Air Haifa, zbog rasta operativnih i troškova goriva, kao i povećane potražnje za letovima.

Pozvao je na premještanje američkih aviona s aerodroma na vojne baze, naglašavajući da trenutna situacija šteti ne samo aviokompanijama nego i svim građanima.

- Rastuće američko prisustvo

List također prenosi izjavu izvršnog direktora Israira Uri Sirkis, koji je tokom sjednice ekonomskog odbora Knesset rekao da ta kompanija, koja inače parkira 17 aviona na aerodromu, sada može ostaviti samo četiri tokom noći.

Istakao je da ograničenja povećavaju cijene avionskih karata i smanjuju broj letova koje izraelske aviokompanije mogu obavljati.

Ovi događaji dolaze u kontekstu rastućeg američkog vojnog prisustva u Izraelu i nastavka regionalnih tenzija povezanih s ratom s Iranom i mogućnošću novog sukoba.

Izraelski Kanal 24 javio je da su stotine Izraelaca dobile obavještenja o otkazivanju hotelskih rezervacija u Eilatu radi smještaja američkih vojnika.

Prema navodima, hoteli su obavijestili goste da su rezervacije od ovog mjeseca do novembra, uključujući ljetnu sezonu, otkazane.

Izraelski mediji također su izvijestili da je Izrael podigao nivo vojne pripravnosti zbog moguće obnove sukoba s Iranom ukoliko pregovori između Teherana i Washington ne uspiju.

Tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistan, ali pregovori u Islamabad nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao „potpuno neprihvatljiv“.