Šefica za vanjsku politiku bloka kaže da ekstremizam i nasilje nose posljedice

Ministri vanjskih poslova EU dogovorili su nove sankcije protiv izraelskih okupatora na Zapadnoj obali Šefica za vanjsku politiku bloka kaže da ekstremizam i nasilje nose posljedice

Ministri vanjskih poslova Evropske unije složili su se u ponedjeljak o novoj rundi sankcija usmjerenih protiv izraelskih okupatora i organizacija optuženih za podršku ilegalnim aktivnostima naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

"Gotovo je. Evropska unija danas sankcioniše glavne izraelske organizacije krive za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihove vođe. Ovi najozbiljniji i najnepodnošljiviji činovi moraju prestati bez odlaganja", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Barrot je rekao da je EU također usvojio sankcije protiv "glavnih vođa Hamasa".

"Nadu koju je Francuska oživjela prošle godine u New Yorku, da dvije priznate i poštovane države žive jedna pored druge u miru i sigurnosti, nećemo dozvoliti nikome da je potkopa", dodao je.

Šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas također je potvrdila odluku, rekavši da su ministri vanjskih poslova EU "dali zeleno svjetlo za sankcionisanje izraelskih doseljenika zbog nasilja nad Palestincima".

"Bilo je krajnje vrijeme da pređemo s mrtve tačke na provedbu. Ekstremizam i nasilje nose posljedice", rekla je Kallas na X-u.

Odluka je donesena dok su se ministri vanjskih poslova EU okupili u Briselu na sastanku Vijeća za vanjske poslove.

Okupirana Zapadna obala svjedoči eskalaciji nasilja od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, uključujući ubistva, hapšenja, rušenje kuća i širenje naselja, prema palestinskim zvaničnicima.

Najmanje 1.155 Palestinaca je od tada ubijeno, oko 11.750 povrijeđeno, a skoro 22.000 uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, prema zvaničnim palestinskim podacima.