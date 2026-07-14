Nije bilo komentara SAD-a na iransku tvrdnju

Iran tvrdi da je oborio američki dron u blizini Hormuškog moreuza usred eskalacije Nije bilo komentara SAD-a na iransku tvrdnju

Iran je u utorak tvrdio da je oborio američki dron u Bandar Abbasu na jugu zemlje u blizini Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

U saopćenju koje je prenio državni emiter IRIB, iranska vojska je navela da je protivzračna odbrana presrela dron rano tokom dana.

"Dron je pogođen i uništen", dodali su.

Nije bilo komentara SAD-a na iransku tvrdnju.

Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama zapadno od Bandar Abbasa.

Centralna komanda američke vojske saopćila je da je završila novi talas napada na vojne ciljeve širom Irana, uključujući Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas.

Tenzije između SAD-a i Irana oko Hormuškog moreuza eskalirale su posljednjih dana, a dvije strane su razmjenjivale napade uprkos memorandumu o razumijevanju koji je posredovao Pakistan, a čiji je cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Washington vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u moreuzu i da očekuje da će druge zemlje platiti Washingtonu za zaštitu strateškog plovnog puta.

Iranska vojska obećala je da neće dozvoliti SAD-u da se "miješa" u upravljanje moreuzom.