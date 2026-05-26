Iran tvrdi da je oborio američki dron MQ-9 i odbio upad aviona u zračni prostor IRGC upozorava na odgovor na bilo kakvo kršenje primirja usred kontinuiranih regionalnih tenzija

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u utorak da je oborio američki dron MQ-9, te naveo da su dron RQ-4 i borbeni avion F-35 također ušli u iranski zračni prostor prije nego što su se povukli, javlja Anadolu.

Avion je ušao u iranski zračni prostor iznad regije Perzijskog zaljeva, navodi se u saopćenju IRGC-a koje je prenijela iranska državna novinska agencija IRNA.

Snage su saopćile da zadržavaju pravo "da odgovore na bilo kakvo kršenje primirja od strane agresorske američke vojske".

Ranije u utorak, iranska poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da su američki i izraelski avioni pogodili iranske brodove južno od ostrva Larak u blizini Hormuškog moreuza, ubivši, kako je opisano, "nekoliko iranskih državljana".

Tvrdnje se nisu mogle nezavisno provjeriti.

Do ovih događaja dolazi usred mirovnih napora predvođenih Pakistanom, usmjerenih na okončanje sukoba koji je počeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara, a nakon čega je uslijedila iranska odmazda.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.