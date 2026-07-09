Nema prijavljenih žrtava nakon što su projektili pogodili područje oko nuklearne elektrane Bushehr, vojnu bazu i ribarski mol

Iran saopćio da su američki projektili pogodili područje oko nuklearne elektrane Bushehr Nema prijavljenih žrtava nakon što su projektili pogodili područje oko nuklearne elektrane Bushehr, vojnu bazu i ribarski mol

Područje oko iranske nuklearne elektrane Bushehr pogođeno je projektilima tokom američkih napada na jugozapadnu pokrajinu Bushehr u četvrtak, saopćio je iranski zvaničnik.

Ehsan Jahanian, zamjenik guvernera Bushehra za politička, sigurnosna i društvena pitanja, rekao je za državnu novinsku agenciju IRNA da je nekoliko lokacija širom južne pokrajine bilo meta napada.

“Područje oko nuklearne elektrane Bushehr, vojna baza Choghadak i ribarski mol na jugu pokrajine bili su među lokacijama koje su danas poslijepodne pogođene“, rekao je Jahanian.

Dodao je da je još jedan američki napad ranije u četvrtak pogodio mol u Asaluyehu, pri čemu su se zapalili ribarski čamci koji pripadaju lokalnim stanovnicima.

Za sada nema neposrednih izvještaja o žrtvama.