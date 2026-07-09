Nakon presretanja, olupine projektila nisu uzrokovale stradanje ljudi niti materijalnu štetu, saopćila je jordanska vojska.

Jordan presreo osam projektila lansiranih iz Irana Nakon presretanja, olupine projektila nisu uzrokovale stradanje ljudi niti materijalnu štetu, saopćila je jordanska vojska.

Jordanska protuzračna odbrana presrela je i oborila osam projektila lansiranih iz Irana prema toj zemlji u četvrtak.

Vojni izvor iz Generalne komande Jordanskih oružanih snaga rekao je da su operacije presretanja uzrokovale padanje ostataka projektila u nekoliko područja.

Nisu prijavljene povrede niti materijalna šteta, naveo je izvor.

Oružane snage pažljivo prate regionalni razvoj događaja i ostaju na najvišem nivou pripravnosti kako bi zaštitile zračni prostor Jordana, dodao je izvor.

Incident se dogodio usred eskalacije vojnih sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država drugi dan zaredom.

Iranski državni mediji ranije su u četvrtak izvijestili da je Teheran dronovima gađao američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru, dok su vlasti Bahreina više puta aktivirale sirene za uzbunu i saopćile da su presrele zračne prijetnje.