Jordan presreo osam projektila lansiranih iz Irana

Lina Altawell
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Jordanska protuzračna odbrana presrela je i oborila osam projektila lansiranih iz Irana prema toj zemlji u četvrtak.
Vojni izvor iz Generalne komande Jordanskih oružanih snaga rekao je da su operacije presretanja uzrokovale padanje ostataka projektila u nekoliko područja.
Nisu prijavljene povrede niti materijalna šteta, naveo je izvor.
Oružane snage pažljivo prate regionalni razvoj događaja i ostaju na najvišem nivou pripravnosti kako bi zaštitile zračni prostor Jordana, dodao je izvor.
Incident se dogodio usred eskalacije vojnih sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država drugi dan zaredom.
Iranski državni mediji ranije su u četvrtak izvijestili da je Teheran dronovima gađao američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru, dok su vlasti Bahreina više puta aktivirale sirene za uzbunu i saopćile da su presrele zračne prijetnje.