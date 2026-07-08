Do eskalacije je došlo usljed obnovljenih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu.

Iran saopćio da je osam vojnika poginulo u sinoćnjim američkim napadima Do eskalacije je došlo usljed obnovljenih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu.

Osam iranskih vojnika poginulo je u sinoćnjim američkim napadima na jugu Irana, objavila je u srijedu državna novinska agencija IRNA.

Agencija je izvijestila o pogibijama ne navodeći dodatne detalje, uslijed obnovljenih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je rano u srijedu da je izvela raketne i napade dronovima na 85 američkih vojnih lokacija u regionu, uključujući luku Salman, sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu i zračnu bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu.

Napadi su uslijedili nakon što je Centralna komanda američke vojske saopćila da je izvela novu rundu napada na Iran, pogodivši više od 80 ciljeva kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški moreuz.