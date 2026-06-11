Iransko Ministarstvo vanjskih poslova osuilo najnovije američke napade i upozorava regionalne države da ne omogućavaju napade na Iran

Iran poručio da su američki napadi učinili aprilski prekid vatre besmislenim Iransko Ministarstvo vanjskih poslova osuilo najnovije američke napade i upozorava regionalne države da ne omogućavaju napade na Iran

Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je u četvrtak da su nedavni američki napadi na zemlju u praksi učinili prekid vatre od 8. aprila besmislenim, upozorivši da će Washington snositi odgovornost za posljedice eskalacije.

U saopćenju, Ministarstvo je oštro osudilo ono što je opisalo kao američke napade velikih razmjera na Iran tokom protekle noći, nazivajući ih očiglednim kršenjem Povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava.

“Nezakoniti i kriminalni napadi koje su Sjedinjene Američke Države izvele u posljednjim satima ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje Povelje UN-a i osnovnih pravila međunarodnog prava u vezi s poštovanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su također u praksi učinili prekid vatre od 8. aprila 2026. besmislenim”, saopćilo je Ministarstvo.

Također je kritikovalo kontinuirano korištenje teritorije i objekata pojedinih regionalnih zemalja od strane američke vojske za pripremu i izvođenje napada na Iran, navodeći da takve aktivnosti te zemlje stavljaju “uz agresorima”.

Ministarstvo je ponovilo da sve zemlje u regionu imaju pravnu i moralnu odgovornost da spriječe da njihova teritorija, objekti i resursi budu korišteni za napade na Iran.

U saopćenju je naglašeno da je Iran odlučan da neutrališe izvore napada na zemlju i da će ostvarivati ono što je opisano kao inherentno pravo na samoodbranu protiv američke vojne agresije i njenih saveznika.

Ministarstvo je dalje pozvalo sve članice UN-a da se eksplicitno suprotstave kršenju Povelje UN-a od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, upozorivši da šutnja i neaktivnost doprinose većoj nestabilnosti i nesigurnosti.

Također je pozvalo Vijeće sigurnosti UN-a i njegove članice da ispune svoje obaveze u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, te pozvalo generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa da jasno iznese činjenice o tekućim dešavanjima.

Ministarstvo je saopćilo da bi izdavanje općih ili dvosmislenih izjava u slučaju jasnih akata agresije samo poticalo daljnja kršenja međunarodnog prava.