Zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova kaže da je napad u blizini bolnice Shahid Baqaei u Ahvazu bio ratni zločin i da je prisilio na evakuaciju 211 pedijatrijskih pacijenata oboljelih od raka

Iran osudio američki napad u blizini bolnice za djecu oboljelu od raka kao barbarski čin Zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova kaže da je napad u blizini bolnice Shahid Baqaei u Ahvazu bio ratni zločin i da je prisilio na evakuaciju 211 pedijatrijskih pacijenata oboljelih od raka

Iran je u četvrtak osudio američki napad u blizini bolnice za djecu oboljelu od raka u jugozapadnom gradu Ahvazu kao barbarski čin, navodeći da je zbog njega bila izvršena hitna evakuacija 211 pedijatrijskih pacijenata oboljelih od raka.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je da je bolnica Shahid Baqaei, specijalizirani centar za djecu oboljelu od raka, evakuirana u srijedu navečer nakon što je američki napad pogodio lokaciju u njenoj blizini.

Opisujući incident kao barbarski čin, Baqaei je rekao da je on izazvao tešku patnju i uznemirenost među hospitaliziranom djecom te prisilio na hitnu evakuaciju 211 pacijenata koji su bili podvrgnuti hemoterapiji.

Također je opisao napad kao kukavički ratni zločin protiv djece i uporedio ga s izraelskim napadima na zdravstvene ustanove.

“Oni koji neprestano propovijedaju ljudska prava, a ipak namjerno zatvaraju oči pred napadima na bolnice i zdravstvene centre, izgubili su svaki djelić moralnog kredibiliteta“, dodao je.

U srijedu je iranska novinska agencija Mehr izvijestila da su američki napadi pogodili područje u blizini bolnice, što je dovelo do evakuacije djece.

Ove izjave uslijedile su usred rastućih tenzija između SAD-a i Irana oko Hormuškog moreuza, dok dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju posredovanom od strane Pakistana, čiji je cilj okončanje njihovog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.