Hezbollah izveo napad na izraelske trupe u južnom Libanu

Tarek Chouiref
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Hezbollah je rano u ponedjeljak saopćio da je lansirao napad protivtenkovskim projektilima na grupu izraelskih vojnika i vojnih vozila u Tal al-Nahasu, na periferiji Kafr Kile u južnom Libanu, javlja Anadolu.
U saopćenju, libanska grupa je navela da je udar ciljao izraelske snage stacionirane u blizini graničnog područja.
U nedjelju je izraelska vojska saopćila da je jedan vojnik poginuo, a šestoro ih je povrijeđeno tokom borbi u južnom Libanu.
Vojska je navela da su tri vojnika zadobila teške povrede, dok su dvojica lakše ranjena, ne precizirajući kada su se borbe dogodile.
Hezbollah je u nedjelju saopćio da je izveo niz napada na izraelske snage u južnom Libanu kao odgovor na izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana.
Izrael je zasipao Liban zračnim udarima i pokrenuo kopnenu ofanzivu na jugu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta.
Regija je u stanju pripravnosti otkako su SAD i Izrael pokrenuli zračnu ofanzivu na Iran 28. februara.
Od 2. marta, u proširenim izraelskim napadima na Liban ubijeno je više od 2.500 ljudi, dok je raseljeno preko milion osoba, prema podacima libanskih vlasti.