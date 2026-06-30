UNRWA ostaje ključan za očuvanje humanitarnih uslova neophodnih za pravedno i trajno političko rješenje zasnovano na dvije države, Izraelu i Palestini, poručio je generalni sekretar UN-a

Guterres pozvao na hitno finansiranje UNRWA-e UNRWA ostaje ključan za očuvanje humanitarnih uslova neophodnih za pravedno i trajno političko rješenje zasnovano na dvije države, Izraelu i Palestini, poručio je generalni sekretar UN-a

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u utorak je pozvao države članice da hitno osiguraju finansijsku podršku Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA), upozorivši da ozbiljan nedostatak sredstava ugrožava humanitarne operacije i regionalnu stabilnost.

Obraćajući se na sjednici ad hoc komiteta Generalne skupštine UN-a povodom objave dobrovoljnih doprinosa za UNRWA-u, Guterres je rekao da su sigurnost i dobrobit miliona palestinskih izbjeglica dovedeni u pitanje.

Govoreći o pogoršanju humanitarne situacije u regionu, Guterres je naveo da su izraelski napadi u Pojasu Gaze usmrtili više od 1.000 Palestinaca od primirja proglašenog prošlog oktobra.

Ukazao je i na pogoršanje životnih uslova u opkoljenoj enklavi, uključujući masovno raseljavanje stanovništva, uništenu infrastrukturu, nesigurnost u snabdijevanju hranom i ograničen pristup osnovnim uslugama.

Guterres je rekao da se Palestinci na okupiranoj Zapadnoj obali i dalje suočavaju s nasiljem doseljenika, širenjem naselja, rušenjem kuća, oduzimanjem zemljišta, ograničenjima kretanja i, kako je naveo, rastućom prijetnjom aneksije. Također je ukazao na teške uslove u kojima žive palestinske izbjeglice u Libanu, Siriji i Jordanu.

"Generacijama su se palestinske izbjeglice oslanjale na UNRWA-u za registraciju, hitnu pomoć i osnovne javne usluge. Zahvaljujem državama članicama na njihovim kontinuiranim doprinosima i nezamjenjivoj podršci. Ali situacija u Agenciji postaje sve teža. Ona se suočava sa sveobuhvatnim ograničenjima na cijeloj okupiranoj palestinskoj teritoriji", rekao je.

Guterres je naveo da se Agencija suočava s budžetskim manjkom od 100 miliona dolara uprkos provođenju mjera štednje i kontrole troškova.

"Ali budimo realni, ovako ne mogu nastaviti bez hitne podrške i finansijske pomoći država članica. Duboko sam zabrinut zbog krize likvidnosti UNRWA-e, koja ugrožava njenu sposobnost da izvršava svoj mandat", rekao je.

Naglasio je da UNRWA ostaje nezamjenjiva u humanitarnim operacijama širom regiona, nazvavši je faktorom stabilnosti u vremenu nestabilnosti.

Kazao je da Agencija registruje, štiti i pruža pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva te pomaže u sprečavanju očaja koji može doprinijeti nesigurnosti. U Gazi je, kako je istakao, UNRWA i dalje najveći pružalac primarne zdravstvene zaštite, uz pružanje medicinskih usluga, vodosnabdijevanja, sanitarnih usluga i hitne pomoći.

"Zgrožen sam kontinuiranim pokušajima marginalizacije i podrivanja UNRWA-e. Kroz dezinformacije. Kampanje blaćenja. Zakonodavne mjere. Operativna ograničenja. Diplomatske prepreke. I još mnogo toga. Takvi postupci ugrožavaju dobrobit miliona Palestinaca", rekao je.

Guterres je ocijenio da je očuvanje UNRWA-e ključno ne samo za humanitarnu pomoć nego i za izglede za postizanje mira.

"UNRWA ostaje ključna za očuvanje humanitarnih uslova neophodnih za pravedno i trajno političko rješenje zasnovano na dvije države, Izraelu i Palestini, koje će živjeti jedna pored druge u miru i sigurnosti, unutar sigurnih i međunarodno priznatih granica, s Jerusalemom kao glavnim gradom obje države", rekao je.

Pozivajući vlade da povećaju svoje finansijske doprinose, Guterres je poručio da politička podrška sama po sebi neće biti dovoljna za nastavak rada Agencije.

"Vaša politička podrška je od ključne važnosti. Ali pozivam vas da je pratite i potrebnim finansijskim sredstvima. Ne naredne godine. Ne narednog mjeseca. Sada. Očuvanjem vitalnog rada UNRWA-e možemo odgovoriti na potrebe palestinskih izbjeglica danas, ispuniti međunarodnu odgovornost i pomoći nestabilnom regionu da pronađe put ka pravednoj i mirnoj budućnosti", dodao je.