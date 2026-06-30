Ovo je prva isplata u okviru početne tranše od približno 6,8 milijardi dolara namijenjene za dronove

Evropska unija isplatila 4,4 milijarde dolara za ukrajinske dronove Ovo je prva isplata u okviru početne tranše od približno 6,8 milijardi dolara namijenjene za dronove

Evropska komisija je u utorak objavila isplatu 3,9 milijardi eura (4,4 milijarde dolara) za podršku naporima Ukrajine u nabavci dronova u okviru šireg zajma za podršku Ukrajini od 90 milijardi eura, javlja Anadolu.

Ovo je prva isplata u okviru početne tranše od oko šest milijardi eura namijenjene dronovima, navodi se u saopćenju.

Najnovije finansiranje slijedi nakon odvojene isplate od 3,2 milijarde eura izvršene 25. juna u okviru programa makrofinansijske pomoći Evropske unije za Ukrajinu.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će podrška pomoći u jačanju vojne efikasnosti i sigurnosti Ukrajine.

Dodala je da će finansiranje podržati naprednu tehnologiju dronova, pomoći Ukrajini da zaštiti "svoje građane i suverenitet i doprinijeti sigurnosti Evrope".

Evropska komisija je saopćila da će dodatne uplate biti izvršene u narednim danima kako bi se završila prva tranša vezana za dronove, u skladu sa zahtjevima koje je podnijela Ukrajina.

Prema podacima Evropske komisije, zajam za podršku Ukrajini izdvaja 30 milijardi eura za budžetsku pomoć i 60 milijardi eura za podršku odbrani tokom 2026. i 2027. godine.

Od paketa odbrane, očekuje se da će 28,3 milijarde eura biti isplaćeno 2026. godine za jačanje domaćih kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije.