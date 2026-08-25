Prošle godine, izraelske snage su zauzele tampon zonu i druge položaje u Siriji, uključujući sirijsku stranu planine Hermon

Damask osudio posjetu izraelskog ministra odbrane okupiranoj tampon zoni Prošle godine, izraelske snage su zauzele tampon zonu i druge položaje u Siriji, uključujući sirijsku stranu planine Hermon

Sirijsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je u utorak ilegalni ulazak izraelskog ministra odbrane Israela Katza na sirijsku teritoriju, nazivajući to "jasnom provokacijom", javlja Anadolu.

Tvrdnja Ministarstva uslijedila je u saopćenju objavljenom nakon što je Katz posjetio tampon zonu na sirijskoj teritoriji koju su izraelske snage okupirale prošle godine.

Katzova posjeta dolazi dva dana nakon sastanka u Jordanu - navodno usmjerenog na smanjenje tenzija - između sirijskog ministra vanjskih poslova Asaada Hassana al-Shaibanija i izraelskog šefa obavještajne službe Romana Gofmana.

Ministarstvo je osudilo "ilegalni ulazak izraelskog ministra odbrane u flagrantnom kršenju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije".

Dodali su da ovaj potez predstavlja "jasnu provokaciju, kršenje međunarodnog prava i Povelje UN-a, te kršenje Sporazuma o razdvajanju iz 1974. godine" između Sirije i Izraela.

Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da prisili Izrael da prekine svoja ponovljena kršenja i povuče se sa okupirane sirijske teritorije.

Izraelska vojska je prošle godine preuzela kontrolu nad tampon zonom - potez koji je Damask nazvao kršenjem Sporazuma o razdvajanju iz 1974. godine između dvije zemlje.

Nakon pada režima Bashara al-Assada krajem 2024. godine, Izrael je proglasio Sporazum o razdvajanju ništavnim, zauzevši tampon zonu i druge položaje, uključujući sirijsku stranu planine Hermon.

Od tada, Izrael je vršio česte upade u južnu Siriju, posebno u ruralna područja provincija Daraa i Quneitra, gdje je hapsio stanovnike i postavljao vojne kontrolne punktove.