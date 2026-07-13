Porodica saopćila da je njegova smrt bila neočekivana i iznenadna

Glumac iz filma “Jurassic Park“ Sam Neill preminuo u 78. godini Porodica saopćila da je njegova smrt bila neočekivana i iznenadna

Novozelandski glumac Sam Neill, najpoznatiji po ulogama u filmovima “Jurassic Park“ i “The Piano“, preminuo je u 78. godini u Sydneyju, saopćila je u ponedjeljak njegova porodica.

“Njegova smrt bila je neočekivana i iznenadna“, navodi se u saopćenju koje je porodica objavila na glumčevim nalozima na društvenim mrežama.

Neill je 2023. godine otkrio da mu je dijagnosticiran angioimunoblastični T-ćelijski limfom, rijedak oblik ne-Hodgkinovog limfoma.

Prema navodima njegove porodice, u trenutku smrti nije imao rak. Uzrok smrti nije objavljen.

Tokom karijere koja je trajala nekoliko decenija, Neill je stekao slavu zahvaljujući svojoj svestranosti, s lakoćom prelazeći između umjetničkih filmova i velikih holivudskih produkcija. Međunarodnu prepoznatljivost stekao je ulogom dr. Alana Granta u filmu “Jurassic Park“, a zapaženu izvedbu ostvario je u filmu “The Piano“.

Neill je bio među glumcima i filmskim stvaraocima koji su pomogli da australska i novozelandska kinematografija steknu međunarodni ugled od kasnih 1970-ih godina pa nadalje, zajedno s imenima kao što su Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir i Gillian Armstrong.