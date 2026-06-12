- Gotovo 39.000 detekcija zabilježeno je u prvih pet mjeseci, dok nova pravila EU o migracijama počinju stupati na snagu u petak

Frontex: Ilegalni prelasci u EU pali za 40 posto u 2026. godini - Gotovo 39.000 detekcija zabilježeno je u prvih pet mjeseci, dok nova pravila EU o migracijama počinju stupati na snagu u petak

Ilegalni prelasci granice u Evropsku uniju (EU) pali su za gotovo 40 posto u prvih pet mjeseci 2026. godine u poređenju s prethodnom godinom, prema preliminarnim podacima koje je u petak objavio Frontex, agencija EU za graničnu i obalnu stražu, javlja Anadolu.

Agencija je saopćila da je u periodu januar-maj zabilježeno oko 39.000 prelazaka.

Frontex je objavio da je pad povezan sa saradnjom sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u ključnim državama iz kojih se kreće.

Podaci su objavljeni nakon što je u petak stupio na snagu Pakt EU o migracijama i azilu, kojim je uveden standardizovani sistem provjere na vanjskim granicama bloka.

Izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens rekao je da će nova pravila primjenjivati ​​"isti standard" na sve dolaske na granice EU, dodajući da će pakt ujediniti "27 različitih načina rada".

Agencija je saopćila da su rute preko Centralnog i Istočnog Mediterana ostale najprometnije, dok je ruta preko Zapadne Afrike zabilježila najveći pad, za 71 posto.

Dodali su da su prelasci preko Zapadnog Mediterana porasli za 46 posto, uglavnom zbog odlazaka iz Alžira.

Frontex je saopćio da je do sada ove godine u Mediteranu umrlo skoro 1.300 ljudi, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije.