Kriminalističko istraživanje je u toku, a policija će po završetku o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo

Hrvatska policija utvrdila identitet osoba koje su pustile lampione s otvorenim plamenom na otoku Drvenik Veliki Kriminalističko istraživanje je u toku, a policija će po završetku o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo

Policija Splitsko-dalmatinske županije utvrdila je identitet osoba koje su u utorak navečer na Drveniku Velikom, kod Trogira, pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena i nad njima je u toku kriminalističko istraživanje nakon kojeg će policija o utvrđenom izvijestiti državno odvjetništvo.

Policija je odmah nakon dojave započela s provjerama te vrlo brzo utvrdila identitet osoba koje su sudjelovale u događaju, prenosi portal HRT-a.



Snimka puštanja papirnatih lampiona u zrak na Drveniku Velikom, otoku u trogirskom akvatoriju, objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu predstavljati za nastanak požara.



Papirnati lampioni tokom ljetnih mjeseci, kada su vegetacija i tlo izrazito suhi, mogu preći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja, čime predstavljaju potencijalnu opasnost od izbijanja požara. Rizik je posebno na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen, prenosi HRT.



Kriminalističko istraživanje je u toku, a policija će po završetku o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo radi daljnjeg postupanja.