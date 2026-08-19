Dijelovi Alhambre ostali zatvoreni nakon zemljotresa u Granadi Nekoliko historijskih lokaliteta i dalje zatvoreno dok vlasti procjenjuju štetu nakon zemljotresa jačine 4,8 stepeni

Dijelovi španske Alhambre ostali su zatvoreni u srijedu nakon niza zemljotresa u blizini grada Granade na jugu zemlje, uključujući zemljotres jačine 4,8 stepeni koji je pogodio područje u utorak.

Alhambra, jedna od najposjećenijih znamenitosti u Španiji, u srijedu je ponovo otvorena u uobičajenom terminu, uz izmjene ruta za posjetioce, prema informacijama službe za prodaju ulaznica.

Međutim, tvrđava Alcazaba, najstariji dio spomenika iz islamskog perioda, i dalje je privremeno zatvorena zbog zabrinutosti za sigurnost posjetilaca i očuvanje historijskog lokaliteta. Casa Horno de Oro i palača Dar al-Horra također su ostale zatvorene nakon tehničkih pregleda.

Alhambra je evakuirana i zatvorena u utorak ujutro nakon što je zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio područje južno od Granade. Bio je to drugi zemljotres iste jačine koji je pogodio to područje u četiri dana, nakon još jednog koji se dogodio kasno u petak.

Španski Nacionalni geografski institut saopćio je da su dva plitka zemljotresa imala epicentar u blizini Alhendina, oko 10 kilometara južno od Granade, te da su se osjetila širom centralne i istočne Andaluzije.

Na tom području je između 14. augusta i kasnih jutarnjih sati u srijedu zabilježen ukupno 621 seizmički događaj, većina jačine manje od dva stepena. Stanovnici su osjetili 42 potresa, dok su najjači naknadni potresi imali magnitudu 3,9, 4,2 i 4,0 stepena.

Vlasti su zaprimile prijave o padu predmeta i nestrukturalnim oštećenjima na objektima na tom području, ali u Alhambri nije zabilježena značajnija šteta.

Najmanje tri osobe povrijeđene su u utorak, dok je 600 ljudi privremeno evakuirano iz svojih domova.

Nadbiskupija Granade saopćila je da je nekoliko crkava i vjerskih objekata pretrpjelo unutrašnja oštećenja te da će ostati zatvoreni dok ne budu detaljno pregledani.

Među objektima koji su u srijedu ujutro bili zatvoreni nalazili su se Katedrala u Granadi, Kraljevska kapela u Granadi, samostan La Cartuja i opatija Sacromonte.